Путин: ближайшая индексация тарифов ЖКХ запланирована на июль 2024 года

Индексация тарифов ЖКХ запланирована на июль 2024 года. До этого времени серьезных изменений тарифов быть не должно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на президента Владимира Путина.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть. Поскольку сборы за эту индексацию пришли чуть пораньше, в декабре, то средства появились. И мы очень рассчитываем на то, что и в регионах Российской Федерации эти средства будут направлены на развитие систем ЖКХ», — рассказал Путин.

Ранее сообщалось о том, что установку умных счетчиков планируют включить в тарифы ЖКУ.