На территории рязанского кремля обнаружили труп мужчины

На территории рязанского кремля обнаружили труп мужчины. Об этом сообщила « КП-Рязань » со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Труп мужчины в черном обнаружили в воскресенье, 2 апреля. Тело лежало на ступеньке у памятника Есенину. «Рядом стояла бутылочка с водой. На месте работали полицейские, следователи», — сказали очевидцы.

Как рассказали журналистам в региональном СК, умершим оказался мужчина 1980 года рождения. В пресс-службе отметили, что телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти, не было обнаружено.