Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
15°
Срд, 05
15°
Чтв, 06
10°
ЦБ USD 79.36 1.41 05/04
ЦБ EUR 86.72 2.1 05/04
Нал. USD 78.54 / 84.6 04/04 15:50
Нал. EUR 85.81 / 87.99 04/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
3 930
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
6 410
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
8 600
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
11 557
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На территории рязанского кремля обнаружили труп мужчины

На территории рязанского кремля обнаружили труп мужчины. Об этом сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Труп мужчины в черном обнаружили в воскресенье, 2 апреля. Тело лежало на ступеньке у памятника Есенину. «Рядом стояла бутылочка с водой. На месте работали полицейские, следователи», — сказали очевидцы.

Как рассказали журналистам в региональном СК, умершим оказался мужчина 1980 года рождения. В пресс-службе отметили, что телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти, не было обнаружено.