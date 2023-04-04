МИД: Россия примет ответные меры для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО

Россия будет вынуждена принять ответные военно-технические и иного характера меры, чтобы устранить угрозы после вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на МИД.

Отметим, что Финляндия 4 апреля вступила в блок НАТО.

Организация североатлантического договора ранее заявила, что не будет размещать свои базы на территории Финляндии без запроса с ее стороны.