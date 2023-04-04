Александру Логунову продлили арест до 6 сентября

Александру Логунову продлили арест до 6 сентября. Об этом стало известно заседании суда.

По словам матери погибшей Наталии Кошелевой, рязанец полностью признал свою вину. Также она ознакомилась с материалами дела. Женщина надеется на справедливый вердикт судьи и считает, что Логунов виновен в убийстве дочери.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Александра Логунова обвиняют в распространении порнографии и убийстве жены. Следующее заседание перенесли на 18 апреля.