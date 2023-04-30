Жителей Рязанской области предупредили о дожде и сильном ветре
Жителей Рязанской области предупредили о дожде и сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В ближайший час 30 апреля и до конца суток на территории Рязанской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду. Также ожидается дождь, в отдельных районах сильный.
МЧС просит рязанцев быть осторожнее: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 112.