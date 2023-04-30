В Захарово может сорваться многомилионный ремонт дорог из-за аварии на водонапорной башне

В селе Захарово может сорваться многомилионный ремонт дорог из-за аварии на водонапорной башне. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили жители села.

По словам рязанцев, в 2022 году они добились ремонта дорог в микрорайоне «Энергетиков». Однако сейчас может сорваться контракт на 6,5 миллионов рублей из-за аварии на водонапорной башне, которая обслуживает районный центр.

«Водонапораная башня вышла из строя и затопила полностью улицы Зеленую и Спортивную. В застройке частный сектор, в основном двухэтажные котеджи, с подвальными помещениями и погребами, вот они сейчас полны и вода прибывает каждый день. Ближайшие луга, превратились в топи и болота. Мы звонили директору ЖКХ. Он же отвечает, что наш район богатый и оплатит все штрафы за срывы сроков ремонта», — рассказали жители.

Как подчеркнули местные, дорожные работы проводить не могут, так как техника утопает, а за три дня причину затопления улиц не обнаружили.

«Директор и работники хамят. Говорят, что во всем виноват дождь, ведь у них на территории башни сухо и закрыты задвижки. Но вода как шла, так и идет. Мы вместе открывали колодцы, они полны. Однако директор утверждает, что из них фонтан не бьет. Сейчас праздники и устранять проблему никто не будет», — рассказали активисты.

Жители Захарово отметили, что башню также не могут отключить. Она снабжает половину села.

«Найти проблему не могут. Потеряли схему инженерных коммуникаций и не знают, за что отвечают распределительные колодцы, из которых и идет перелив воды», — добавили жители села.

По их словам, они пострадали материально, так как в их подвальных помещениях располагалась дорогостоящая техника, урожай и питьевые скважины.

Напомним, в 2022 году жителям микрорайона «Энергетиков» в Захарово чиновники посоветовали самостоятельно построить дороги.