В США посчитали, что Украине не стоит вступать в НАТО

В США посчитали, что Украине не стоит вступать в НАТО. Об этом сообщила газета Monde со ссылкой на европейского дипломата.

Отмечается, что в Вашингтоне «враждебно» настроены по отношению к членству Украины в альянсе. Там предпочитают в двустороннем порядке предоставить ей гарантии безопасности.

Также, по словам дипломата, в США исходят из принципа, что возможные территориальные приобретения в рамках контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами.

По мнению специалиста, Вашингтон хочет добиться некоторой стабилизации на Украине к лету 2024 года, в преддверии президентских выборов в США.