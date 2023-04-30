Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 30
Пнд, 01
Втр, 02
13°
ЦБ USD 80.51 -1.05 29/04
ЦБ EUR 88.37 -1.83 29/04
Нал. USD 78.51 / 81.4 28/04 14:50
Нал. EUR 78.51 / 81.4 28/04 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
3 174
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
20 081
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
18 670
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
12 317
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В США посчитали, что Украине не стоит вступать в НАТО

В США посчитали, что Украине не стоит вступать в НАТО. Об этом сообщила газета Monde со ссылкой на европейского дипломата.

Отмечается, что в Вашингтоне «враждебно» настроены по отношению к членству Украины в альянсе. Там предпочитают в двустороннем порядке предоставить ей гарантии безопасности.

Также, по словам дипломата, в США исходят из принципа, что возможные территориальные приобретения в рамках контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами.

По мнению специалиста, Вашингтон хочет добиться некоторой стабилизации на Украине к лету 2024 года, в преддверии президентских выборов в США.