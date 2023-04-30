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В рязанской школе № 41 ученик терроризирует весь класс

В рязанской школе № 41 ученик терроризирует весь класс. Информация об этом появилась в социальных сетях. Мать одного из учеников обратилась с жалобой к городской администрации, губернатору, мэру и детскому омбудсмену.

Женщина рассказала, что в начале года в 4 класс пришел ученик, который мешает учебному процессу.

«Весь год дети учатся в стрессе, так как этот мальчик просто срывает уроки, хамит учителю, обзывает его нецензурными словами. Нецензурно отзывается о родителях одноклассников. Неоднократно случались драки, в которых дети получали травмы, сотрясения головного мозга, гематомы, вывихи, ушибы и т. д. Родителями учеников, которые получили эти травмы, были написаны заявления, на этого ученика с просьбой принять меры, и директору школу, и в комиссию по делам несовершеннолетних и куда мы только не писали, но везде получали только отписки», — написала она.

По словам женщины, с мамой ученика поговорить не получается. Она не посещает родительские собрания и не отвечает на телефонные звонки.

Женщина отметила, что на просьбу отчислить ученика директор отвечает, что каждый имеет право на образование.

Также женщина рассказала, что от класса отказался классный руководитель. Она просит принять меры для нормализации учебного процесса.