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В Ростове-на-Дону родители убили восьмимесячную дочь и заявили, что ее похитили

В Ростове-на-Дону родители убили восьмимесячную дочь и заявили, что ее похитили. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

23-летняя мать девочки позвонила в полицию и кричала, что ее ребенка украли. Поиски младенца завершились быстро — сотрудники нашли ее тело в квартире.

По подозрению в убийстве задержали мать и 33-летнего отца. Предварительно, они нанесли ребенку множество телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские выясняют, что стало причиной такого хладнокровного убийства.