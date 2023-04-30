В Ростове-на-Дону родители убили восьмимесячную дочь и заявили, что ее похитили
В Ростове-на-Дону родители убили восьмимесячную дочь и заявили, что ее похитили. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
23-летняя мать девочки позвонила в полицию и кричала, что ее ребенка украли. Поиски младенца завершились быстро — сотрудники нашли ее тело в квартире.
По подозрению в убийстве задержали мать и 33-летнего отца. Предварительно, они нанесли ребенку множество телесных повреждений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские выясняют, что стало причиной такого хладнокровного убийства.