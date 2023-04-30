В Москве мужчина зарезал сожителя жены
В Москве мужчина зарезал сожителя жены. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Тело убитого мужчины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в московской квартире. От полученных травм мужчина умер на месте. Предварительно, раны нанес 35-летний бывший сожитель его возлюбленной из-за ревности.
Правоохранители задержали подозреваемого. Он признал вину. На месте изъяли орудие преступления — его направят на экспертизу. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.
По словам соседа пары, подозреваемый недавно вышел из тюрьмы. Также мужчина отметил, что из квартиры слышались крики и споры.