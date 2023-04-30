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В Москве мужчина зарезал сожителя жены

В Москве мужчина зарезал сожителя жены. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Тело убитого мужчины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в московской квартире. От полученных травм мужчина умер на месте. Предварительно, раны нанес 35-летний бывший сожитель его возлюбленной из-за ревности.

Правоохранители задержали подозреваемого. Он признал вину. На месте изъяли орудие преступления — его направят на экспертизу. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

По словам соседа пары, подозреваемый недавно вышел из тюрьмы. Также мужчина отметил, что из квартиры слышались крики и споры.