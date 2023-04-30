В московском клубе мужчина умер, попробовав неизвестное вещество
В московском клубе мужчина умер, попробовав неизвестное вещество. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации источника, 32-летний житель Подмосковья приехал в клуб на Болотной набережной. К нему подошел человек и предложил купить, предположительно, порошок. Мужчина купил и сразу попробовал. Через несколько минут ему стало плохо. Его жена вызвала «скорую».
Мужчину не успели госпитализировать. Его пытались реанимировать на месте, но он умер в карете «скорой».
Судмедэкспертизе предстоит определить вещество, которое употребил погибший. Полиция ищет продавца, сбывшего порошок.