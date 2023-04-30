В мэрии Рязани рассказали о мероприятиях, которые пройдут 1 мая
В мэрии Рязани рассказали о мероприятиях, которые пройдут в понедельник, 1 мая. Об этом ведомство сообщило на странице в соцсети «ВКонтакте».
В 16:00 в Зеленом театре ЦПКиО запланировано открытие паркового сезона. В программе заявлены концерт, интерактивные площадки, мастер-классы и кино под открытым небом. Возрастное ограничение: 0+.
В Лесопарке в 16:00 пройдет выставка «Магия театра». В творческой мастерской парка состоится мастер-класс по изготовлению ветряной мельницы. Возрастное ограничение: 0+.
Во дворце культуры «Приокский» в 16:00 пройдет концертная программа «В каждой песне весна». Возрастное ограничение: 6+.