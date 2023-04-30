В Башкирии семилетняя девочка утонула во время купания в реке
В Башкирии семилетняя девочка утонула во время купания в реке Кысынды. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел в деревне Загитово. В управление поступила информация о гибели несовершеннолетней в реке. На место выехали экстренные службы.
По прибытии установлено, что местные жители извлекли из воды тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала девочка 2015 года. С диагнозом «общее переохлаждение» она находится в реанимационном отделении Архангельской центральной районной больницы.
По предварительной информации, девочки играли в реке с друзьями. Взрослые за ними не присматривали. Следователи разбираются в ситуации.