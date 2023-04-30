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«Сборная «Рязаньэнерго» стала победителем межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Мужская сборная филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» заняла первое место в Межрегиональной любительской баскетбольной лиге. Соревнования проходили в спорткомплексе «Локомотив».

За право быть сильнейшими боролись представители восьми команд. Энергетики на протяжении всего сезона демонстрировали высокий уровень игры и слаженную командную работу, оставаясь на лидерской позиции. В составе сборной входит руководитель филиала Александр Звягинцев. По результатам всех проведенных матчей команда «Рязаньэнерго» завоевала 1 место.

«В филиале „Рязаньэнерго“ всецело поддерживают стремление своих сотрудников к занятиям спортом. Наши спортсмены всегда показывают достойные результаты будь то городские или областные соревнования. Теперь у нас сильная баскетбольная сборная. Горжусь командой и желаю всегда быть впереди!», — отметил и.о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев."