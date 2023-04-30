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Новым замминистра обороны России стал Алексей Кузьменков

Новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению стал Алексей Кузьменков. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило РИА Новости.

Генерал-полковник будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России.

Отмечается, что Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу в органах материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.

С 2019 года он был заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.