Новым замминистра обороны России стал Алексей Кузьменков
Новым замминистра обороны России по материально-техническому обеспечению стал Алексей Кузьменков. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило
Генерал-полковник будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил России.
Отмечается, что Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и по 2019 год проходил военную службу в органах материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
С 2019 года он был заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.