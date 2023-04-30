Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что до полного освобождения Артемовска осталось полтора километра
До полного освобождения Артемовска осталось полтора километра. Об этом РИА Новости
"Им «от потолка» если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор", — сказал он.
Боец отметил, что на данный момент под контролем ВСУ находится здание мединститута, которое расположено на самой высокой точке западной части города. По его словам, именно оттуда ведется корректировка артиллерии и танков ВСУ.