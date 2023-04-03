В Вологодской области женщина нашла в коляске мертвую дочь

Жительница Вологодской области обнаружила мертвой свою десятимесячную дочь. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следкома.

По информации ведомства, россиянка 1989 года рождения жила с ребенком в городе Соколе в квартире на улице Калинина. Утром в субботу, 1 апреля, она нашла в детской коляске тело дочери. Причину смерти определит судмедэкспертиза.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. На данный момент следователи собирают характеристику на семью девочки, а также пытаются установить то, что привело к ее гибели.