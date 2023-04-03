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В Волгоградской области 17-летний подросток ударил женщину топором по голове

В Волгограде завели дело на мужчину, ударившего топором соседку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации источника, в больнице с тяжелой травмой головы оказалась 40-летняя волгоградка. Полицейские выяснили, что повреждения ей нанес 17-летний сосед. По данным ведомства, компания молодых людей в квартире громко слушала музыку. Женщина попросила ее сделать потише.

В сообщении указано, что после неоднократных просьб потерпевший вышел на лестничную клетку и в ходе конфликта ударил ее топором.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.