В Уфе произошло массовое ДТП с участием пешеходов

В Уфе произошло массовое ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба башкирского ГИБДД.

36-летний водитель KIA Ceed столкнулся с попутным Nissan. От удара KIA продолжила движение и наехала на двух пешеходов, которые стояли на тротуаре. После этого легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с Volkswagen Touareg, который врезался в Hyundai Solaris.

В результате аварии водитель KIA и его 41-летняя пассажирка были госпитализированы. Также в больницу доставили 41-летнюю женщину-пешехода и 10-летнего мальчика.