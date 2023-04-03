В Шиловском районе мужчину осудили за наркопреступление

В Шиловском районе мужчину осудили за наркопреступление. Об этом сообщила областная прокуратура.

Во время рассмотрения уголовного дела специалисты установили, что с 20 по 30 августа 2022 года подсудимый 1968 года рождения собрал на участке в Шиловском районе не менее трех кустов дикорастущих растений конопли. После он перетер растения и получил не менее 131,4 грамма марихуаны. Он стал незаконно хранить запрещенные вещества до их изъятия, когда его деятельность пресекли полицейские.

Мужчина признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Обвиняемого приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.