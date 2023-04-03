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В Рязанской области 3 апреля сотрудники ГИБДД проведут рейд «Пешеход»

Сотрудники ГИБДД 3 апреля на дорогах Рязанской области проводят рейд «Пешеход».

Экипажи ДПС будут находиться в наиболее оживленных местах, в которых пешеходы больше всего нарушают ПДД.

ГИБДД напоминает правила дорожного движения:

  • Ходить по тротуару необходимо, придерживаясь правой стороны дороги. При отсутствии тротуара можно двигаться по краю проезжей части навстречу движению транспорта;
  • Пересекать проезжую часть можно только по пешеходным переходам. Если их нет в зоне видимости, то переходить дорогу необходимо на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны.