В Рязанской области 3 апреля сотрудники ГИБДД проведут рейд «Пешеход»

Сотрудники ГИБДД 3 апреля на дорогах Рязанской области проводят рейд «Пешеход».

Экипажи ДПС будут находиться в наиболее оживленных местах, в которых пешеходы больше всего нарушают ПДД.

ГИБДД напоминает правила дорожного движения: