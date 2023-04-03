В Рязани щиты от шума на ледовой арене «Айсберг» установят до 1 августа

Шумоизоляционные щиты на ледовой арене «Айсберг» установят до 1 августа. Об этом РЗН. инфо сообщили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области.

По словам ведомства, проектно-сметная документация была утверждена 24 марта. На данный момент готовятся документы для поиска подрядчика, который установит щиты.

«Конкурентная закупка планируется к реализации в апреле 2023 года. Работы по устройству шумозащитного экрана на кровле здания ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» будут проходить в летний период, работы планируются закончить до 1 августа», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2022 года министр спорта Рязанской области Владислав Фролов сообщил, что к июлю 2023 щиты будут установлены.