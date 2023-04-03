В Рязани осудили мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики

В Рязани осудили мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Мужчина не признавал свою вину. Он ссылался на то, что, разместив в комментарии в соцсети «ВКонтакте» нацистскую атрибутику, он привел исторический факт об изображении для «просвещения собеседника», чтобы узнать его мнение по теме.

Однако суд не счел, что демонстрирование атрибутики могло сформировать негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма. Мужчину признали виновным и оштрафовали.

Приговор не вступил в законную силу.