В ростовском ТЦ «ВДВшник из Рязани» напал на ребенка-инвалида

В ростовском ТЦ «Орбита» двое мужчин напали на ребенка-инвалида и его отца. Об этом сообщил портал 1rnd .

О деталях рассказала мать пострадавшего мальчика. По ее словам, происшествие случилось в воскресенье, 2 апреля, примерно в 13:15. Как рассказывает мать ребенка, двое мужчин пристали к ее сыну. После подошел отец ребенка и попросил дать им пройти. Когда через какое-то время они спускались вниз, их поджидали на втором этаже. Там один схватил отца ребенка. Второй же ударил два раза мальчика по голове.

Охрана вызвала «Росгвардию». Нападавших задержали. По словам женщины, один из них был профессиональным военным. «Они не были по форме, но один прямо оформлявшим его [силовикам] кричал: „Я из ВДВ, я служил в Рязани, я вас всех порву“. И спрашивал у того, кто бумаги оформлял, мол, а ты где служил, тоже из ВДВ или нет? А второй, судя по разговору, который я слышала, сидел. Полицейский посмотрел его паспорт и удивился: мол, у тебя 17 раз паспорт меняли, чалился, что ли? В этом паспорте точно твоя фамилия?», — рассказала женщина. По ее словам, они оба были пьяны.

Когда семья поехала в полицию, чтобы подать заявление, они встретили «десантника», которого отпустили. По словам собеседницы, тот обещал изнасиловать ее, а отца ребенка порезать ножом. Полицейские приняли заявление.

Как рассказала женщина, после нападения состояние ребенка-эпилептика ухудшилось. По словам пострадавшей, очевидцы рассказывали, что до нападения на сына эти люди давно крутились в торговом центре и приставали к другим посетителям.