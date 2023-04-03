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В МЧС рассказали про ситуацию с половодьем в Рязанской области на 3 апреля

Появилась информация о прохождении весеннего половодья в Рязанской области на 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки в Рязани уровень воды в Оке повысился на 15 сантиметров. Сейчас показатель составляет 569 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров и составил 567 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 10 сантиметров. Он составляет 519 сантиметров выше нулевой отметки.

В черте Кадома уровень воды в Мокше поднялся на 8 сантиметров и составил 659 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 43 сантиметра и составил 290 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде уменьшился на 3 сантиметра и составил 148 сантиметров выше нулевой отметки.

На данный момент подтоплены 10 низководных мостов, шесть участков дороги. Водой отрезаны 10 населенных пунктов: в Сапожковском районе — один, Путятинском районе — три, Старожиловском районе — два, Рязанском районе — два, Шиловском районе — один, Ермишинском районе — один.