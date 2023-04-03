В Башкирии мужчина нанес несколько ударов топором 12-летнему ребенку

В Стерлибашевском районе Башкирии 27-летний мужчина напал с топором на 12-летнего ребенка. Инцидент произошел 2 апреля сообщает Newsbash .

Молодой человек, имея личную неприязнь к брату жены, зашел к нему в баню и нанес несколько ударов топором. Мальчик закричал, после чего мужчина скрылся с места. По дороге ему стало плохо, и он потерял сознание. Прохожие вызвали скорую.

Отмечается, что мальчик выжил, так как близкие сразу прибежали на крик ребенка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.