В Архангельской области мужчина отправил в нокаут отдыхающую в ночном заведении девушку

В Архангельской области в одном из ночных заведений мужчина ударил девушку. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщается 3 апреля в группе «Плохие новости 18+".

Инцидент произошел в городе Котлас и был запечатлен на камеру. Ночью там случилась массовая потасовка. Во время драки один из молодых людей хотел ударить стулом мужчину, но попал в девушку.

Через несколько секунд он же ударил кулаком по лицу другую даму. Удар был такой силы, что она упала на пол. Отдыхающие в заведении люди делали непрямой массаж сердца. В каком она состоянии сейчас — неизвестно.