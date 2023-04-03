Умер бывший первый секретарь Рязанского обкома ВЛКСМ Николай Иванов

Умер бывший первый секретарь Рязанского обкома ВЛКСМ Николай Иванов. Об этом сообщили « Рязанские ведомости ».

Иванов — выпускник сельскохозяйственного института. После окончания вуза он работал по специальности в Новодеревенском (ныне — Александро-Невском) районе.

Вернувшись после воинской службы, Иванов работал в областном комитете ВЛКСМ. Там он прошел путь от инструктора орготдела до первого секретаря. Также Иванов был первым секретарем Милославского райкома партии. Помимо этого, он работал в различных структурах исполнительной власти.