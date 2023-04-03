Студенты РГАТУ стали победителями всероссийского фотоконкурса «Труд и жизнь на селе»

В феврале-марте 2023 года проходил Всероссийский фотоконкурс аграрных вузов России «Труд и жизнь на селе». Его организовали Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства, а также Костромская ГСХА.

Для России сельский образ жизни всегда оставался ведущим и преобладающим среди населения. Во все времена Россия была страной аграрного типа, и в наши дни доля сельского хозяйства в экономике остаётся достаточно значительной, говорят специалисты. Поэтому организаторы конкурса поставили перед обучающимися задачу наглядно показать специфику труда и быта жителей села, уникальные места и достопримечательности сельских территорий, привлечь внимание к интересным людям, популяризировать аграрное образование и вернуть престиж работы в предприятиях АПК.

Ответы на все эти вопросы дали представленные фотоработы студентов и преподавателей из 30 аграрных вузов страны. Жюри конкурса оценило 278 работ, в числе которых фото студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева.

Конкурс включал шесть номинаций: «Труд на селе», «Человек села», «Сельская семья», «Сельская жизнь», «Сельская мастерская» и «Будущее села». Молодые авторы выразили свою любовь к своей малой Родине языком фотоискусства. Общее восприятие труда и жизни на селе, оригинальность идеи, качество исполнения — все это удалось участникам конкурса.

По итогам конкурса в номинации «Сельская мастерская» первое место завоевала студентка технологического факультета Ирина Хабарова с работой «Скромный букет».

Конкурсное жюри выделило также специальные призы для авторов, чьи работы имеют высокую ценность для популяризации аграрного образования и выполнены на высоком художественном уровне. В номинации «Сельская жизнь» специальным призом отмечены работа «Мой родной край» Петра Солякова (технологический факультет) и работа «Хорошо в деревне у бабули» Максима Трусенкова (инженерный факультет).