Рязанские полицейские остановили пьяного водителя

Рязанские полицейские остановили пьяного водителя. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 1 апреля. В полицию обратился житель дома на улице Ленинского Комсомола. Он сообщил, что в подъезде неизвестный стучит в одну из дверей.

Въезжая во двор дома, полицейские заметили мужчину, который, пошатываясь, подошел к автомобилю LADA Largus, сел на водительское место и начал движение.

Сотрудники остановили 37-летнего местного жителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

На водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением «прав» на срок от полутора до двух лет.