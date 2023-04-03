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Полиция Рязани задержала четырех человек, распространявших наркотики

В Рязани полицейские задержали четырех человек, которые занимались распространением наркотиков.

Правоохранители отмечают, что лидером группы был 32-летний мужчина, ранее судимый за сбыт наркотиков. В его квартире на улице Станкозаводской собирались его сообщники. Там же хранились наркотические вещества.

При обыске квартиры полиция нашла 342 грамма производного N-метилэфедрона, 122 грамма гашиша и два грамма героина.

«Предварительно установлено, что мужчина наладил устойчивую связь с нелегальным интернет-магазином по сбыту наркотиков и стал получать оптовые партии зелья. Расфасовывать наркотики ему помогала 33-летняя сожительница», — сообщает УМВД.

Кроме этого, к незаконной деятельности мужчина привлек своих знакомых — 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину. Они на территории Рязани раскладывали за деньги свертки с наркотиками.

У закладчиков полиция обнаружили около пяти граммов «синтетики».

В отношении группы людей возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас участники незаконной деятельности находятся под стражей.