Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
12°
Втр, 04
13°
Срд, 05
15°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 77.56 / 82.75 03/04 14:25
Нал. EUR 84.59 / 85.5 03/04 14:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
3 041
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
5 462
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
7 760
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
10 691
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Над зданием администрации Артемовска подняли российский флаг

В Артемовске (украинское название города — Бахмут) 2 апреля российские военные подняли над мэрией российский флаг. Об этом сообщила пресс-служба руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Событие произошло в 23:00.

«Мы водрузили российский флаг с надписью „Владлену Татарскому добрая память“ и флаг ЧВК „Вагнер“ на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что в западных районах города находятся украинские войска.