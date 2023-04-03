Над зданием администрации Артемовска подняли российский флаг

В Артемовске (украинское название города — Бахмут) 2 апреля российские военные подняли над мэрией российский флаг. Об этом сообщила пресс-служба руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Событие произошло в 23:00.

«Мы водрузили российский флаг с надписью „Владлену Татарскому добрая память“ и флаг ЧВК „Вагнер“ на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что в западных районах города находятся украинские войска.