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Команда Рязанского приборного завода представит регион в полуфинале конкурса «Кибердром»

Сборная Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) «Крылья Рязани» вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».

Соревнования проводились дистанционно. За право выйти в полуфинал состязались 56 команд из 40 регионов России.

Команда «Крылья Рязани» в составе молодых сотрудников АО «ГРПЗ», студентов и школьников, родители которых работают на предприятии, успешно выступила на этапе «Зарница» в четвертьфинале конкурса.

Ребята предварительно обучились управлению комплексом беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств в удаленном формате, отработали тактику и командную стратегию. Конкурсное задание заключалось в выполнении транспортно-логистических задач по доставке различных грузов беспилотным транспортом наземного и воздушного базирования и организации киберфизического противодействия.

На площадке «Кибердрома» команда «Крылья Рязани» одержала победу в состязании с участниками из Ростовской области.

По количеству набранных баллов сборная АО «ГРПЗ» вышла в полуфинал конкурса, который будет проводиться с 10 по 15 мая 2023 года. Кроме того, видеоролик команды занял почетное второе место в номинации «Мое предприятие».

«Инновационные технологии сегодня представляют большой интерес для молодёжи, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — «Кибердром» — уникальная возможность не только получить теоретические знания, но и научиться программировать и управлять беспилотниками на практике. Ведь это не просто соревнования, а, в первую очередь, обучение, результаты которого оцениваются конкурсной комиссией. Кроме того, это отличная возможность для самых юных участников команды задуматься о будущей профессии. Ребята — молодцы, успешно справились с поставленными задачами и продвинулись еще на шаг вперед. Поздравляю их с очередным блестяще пройденным этапом конкурса и выходом в следующий тур состязаний. Удачи и новых побед!».

Проект «Кибердром» реализуется по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив. Он направлен на создание системы опережающей подготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.