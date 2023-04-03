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Эксперт назвал Артемовск одним из ключевых объектов на линии обороны противника

Эксперт Алексей Леонков назвал Артемовск одним из ключевых объектов на линии обороны противника. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По словам Леонкова, если удастся окончательно взять Артемовск, то откроются подходы с тыла к Славянску и Краматорску. Он отметил, что противник за счет занятых там господствующих высот давно уже доставляет нам оттуда серьезное беспокойство. Леонков заявил, что российские войска почти взяли Славянск, но «с севера оказалось его взять невозможно».

Эксперт отметил, что фортификационные сооружения Донбасса построены с умом и их сложно «брать в лоб». Леонков уточнил, что фланговыми операциями российские военные «нащупывают слабину» в обороне ВСУ.