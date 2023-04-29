В школе № 72 для девятиклассников 75-й школы провели ознакомительную экскурсию

В четверг, 27 апреля, прошла ознакомительная экскурсия для девятиклассников в школе № 72. Представители руководства школы подробно рассказали об обучении и провели обзорную экскурсию по учреждению, сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 27 апреля, прошла ознакомительная экскурсия для девятиклассников в школе № 72. Представители руководства школы подробно рассказали об обучении и провели обзорную экскурсию по учреждению, сообщает пресс-служба мэрии.

Началось мероприятие с выступления музыкального школьного театра «Подснежник». Педагоги продемонстрировали ребятам общий ролик о школе, учителях и внешкольных мероприятиях. Директор школы рассказала об особенностях профильного обучения: в школе № 72 гуманитарное, технологическое и универсальное направление.

В ходе экскурсии ученики и их родители узнали о том, что школа сотрудничает с филиалом Московского университета имени Витте, РГУ имени Есенина, РГРТУ имени Уткина, а также взаимодействует с ОГАУ ДО «ЦЦО «ИТ-куб» и детским технопарком Кванториум «Дружба».

Одной из особенностей учреждения является школьная «IT-Лаборатория». В 2020 году школа № 72 выиграла грант в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» на создание объединения дополнительного образования детей для углубленного изучения информатики. В настоящее время есть такие программы для обучения: «3D-моделирование», «программирование роботов», «амперика», «начало электроники», «программирование С++", «кибернетика и работа с большими данными», «текстильная робототехника».

Дополнительно активисты школы рассказали ребятам о направлениях деятельности школы, подробно рассказали об учебном процессе, внешкольной деятельности и поделились впечатлениями.