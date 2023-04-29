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В Севастополе после удара беспилотника загорелся топливный резервуар
В Севастополе в районе Казачьей бухты утром в субботу, 29 апреля, загорелся резервуар с топливом. Это произошло, предварительно, из-за попадания БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе в районе Казачьей бухты утром в субботу, 29 апреля, загорелся резервуар с топливом. Это произошло, предварительно, из-за попадания БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Площадь пожара составляет около 1000 кв. м, сообщает РИА Новости.

Губернатор заявил, что пожар не угрожает гражданским объектам. Пострадавших нет.

«Гражданским объектам не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора.

Почти 20 пожарных расчетов, 60 пожарных тушат возгорание, ожидается прибытие пожарного поезда.