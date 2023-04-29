В рязанском парке имени Гагарина тополя не расцвели после обрезки

В Рязани в парке имени Гагарина тополя, которые были обрезаны, не расцвели. Об этом написала эколог Виолетта Черная на своей странице «ВКонтакте».

В Рязани в парке имени Гагарина тополя, которые были обрезаны, не расцвели. Об этом написала эколог Виолетта Черная на своей странице «ВКонтакте».

"Вот такие они — осветленные аллеи омоложенных тополей парка имени Гагарина. Расцвели? Нет, чуда не произошло. Парк деградировал до территории развлечений под открытым небом. Пора выставлять претензию подрядчику и не только…" — написала эколог.

По словам Черной, после топпинга под высокий пень деревья — «инвалиды с 10% от 100% полноценной видоспецифичной кроны, не выполняющие санитарно-экологических и эстетических функций почти совсем. И (или) постепенно умирающие деревья, умирающие стоя».