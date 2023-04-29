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В Рязанской области 30 апреля пройдут дожди и грозы
В Рязанской области в воскресенье, 30 апреля, ночью местами ожидается кратковременный дождь. Днем временами также пройдет дождь, местами сильный, местами ожидается гроза. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 30 апреля, ночью местами ожидается кратковременный дождь. Днем временами также пройдет дождь, местами сильный, местами ожидается гроза. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, днем местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит 0, +5 градусов, днем +10, +15 градусов.