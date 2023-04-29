В России предложили формировать электронные личные дела призывников по данным из госресурсов

В рамках цифровизации воинского учета в России Минобороны разработало изменения в положение о призыве на военную службу. Электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать на основе государственных информационных ресурсов.

В рамках цифровизации воинского учета в России Минобороны разработало изменения в положение о призыве на военную службу. Электронные личные дела призывников военкоматы будут формировать на основе государственных информационных ресурсов.

Среди таких госресурсов — системы портала «Госуслуг», сферы здравоохранения и межведомственного электронного взаимодействия. Призывников будут оповещать о явке в военкоматы повестками, направляемыми заказным письмом, а также в электронном виде.

«Формирование и рассылка этих повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий посредством Реестра воинского учета, ведение которого осуществляется в соответствии с Положением о воинском учете», — сообщается в проекте Минобороны.

Напомним, 14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета и электронных повестках.