В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклом на улице Горького
В Рязани на улице Горького, 36 в субботу, 29 апреля, водитель мотоцикла сбил пешехода, по предварительным данным, вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани на улице Горького, 36 в субботу, 29 апреля, водитель мотоцикла сбил пешехода, по предварительным данным, вне пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 18:30.
Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется. Погибших нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.