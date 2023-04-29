В Петербурге при столкновении автобуса с легковушкой погиб человека
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП. Есть погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В Санкт-Петербурге рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП. Есть погибший, сообщает
По словам очевидцев, водитель легковушки вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус в районе Нового Петергофа. В результате погиб водитель автомобиля.
Четыре пассажира автобуса пострадали, среди них девочка 12 лет и юноша 17 лет, а также две женщины.