В мэрии объяснили, почему в рязанском дворе проваливаются машины

Рязанцы пожаловались на то, что во дворе дома на улице Ленинского Комсомола, 87 вновь обвалилось дорожное покрытие. Пост опубликовали в пятницу, 28 апреля, в соцсетях.

Рязанцы пожаловались на то, что во дворе дома на улице Ленинского Комсомола, 87 вновь обвалилось дорожное покрытие. Напомним, пост опубликовали в пятницу, 28 апреля, в соцсетях.

«3-й ушел… Во дворе дома на улице Ленинского Комсомола, 87 снова обвалилось дорожное покрытие. И провалилась третья машина за два месяца. Администрация города Рязани, сколько машин должно провалиться, чтобы нам наконец-то сделали дорогу? И кто же все-таки виноват — РМПТС или подрядчик ООО „Стройконтакт“, который по договору проводит работы по благоустройству на данном участке дороги?» — говорится в сообщении.

В мэрии прокомментировали ситуацию. После проведения ремонтных работ по устранению повреждения на тепловых сетях на этом участке в середине февраля МУП РМПТС выполнило работы по засыпке траншеи песком и щебнем с последующей трамбовкой. По протоколу заседания городского оперативного штаба срок восстановления благоустройства дворовых проездов — до 20 мая. Сейчас подрядная организация устанавливает бордюры, на следующей неделе рабочие приступят к укладке асфальта. В комментарии также говорится, что работы затрудняются большим количеством автомобилей и погодными условиями.

«Так как участок дороги находится в нижней точке, куда стекаются потоки воды после сильных дождей, образуются большие лужи, из-за чего автомобиль под своим весом может продавить щебень и забуксовать. В связи с этим образовался провал, который будет засыпан в кратчайшее время», — пояснили в мэрии.