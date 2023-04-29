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В Клепиковском районе в серьезном ДТП с двумя легковушками пострадали двое
В субботу, 29 апреля, на 440-м километре автодороги «Золотое кольцо» столкнулись ВАЗ-2112 и BMW-520. Авария произошла около 10:15, рассказал «Прессе» официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.

В субботу, 29 апреля, на 440-м километре автодороги «Золотое кольцо» столкнулись ВАЗ-2112 и BMW-520. Авария произошла около 10:15, рассказал «Прессе» официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.

В аварии пострадали 59-летний водитель и 65-летняя пассажирка ВАЗа. Им оказали помощь медики.

Проводится проверка.