В Клепиковском районе в серьезном ДТП с двумя легковушками пострадали двое
В субботу, 29 апреля, на 440-м километре автодороги «Золотое кольцо» столкнулись ВАЗ-2112 и BMW-520. Авария произошла около 10:15, рассказал «Прессе» официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.
В субботу, 29 апреля, на 440-м километре автодороги «Золотое кольцо» столкнулись ВАЗ-2112 и BMW-520. Авария произошла около 10:15, рассказал «
В аварии пострадали 59-летний водитель и 65-летняя пассажирка ВАЗа. Им оказали помощь медики.
Проводится проверка.