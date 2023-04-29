В Клепиковском районе 12-летнего велосипедиста сбила девушка на автомобиле
В Клепиковском районе 12-летний велосипедист пострадал в ДТП. Мальчика сбила девушка на иномарке, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В Клепиковском районе 12-летний велосипедист пострадал в ДТП. Мальчика сбила девушка на иномарке, сообщается на
Авария произошла в пятницу, 28 апреля, примерно в 20:26, в деревне Макеевка. Автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 33-летней жительницы Пензенской области сбил 12-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате происшествия 12-летний ребенок получил травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Проводится проверка.
Выясняются обстоятельства происшествия.