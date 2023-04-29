Умер актер и ведущий передачи «Фазенда» Сергей Колесников
Актер и телеведущий Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет. О смерти Заслуженного артиста России сообщила РИА Новости его супруга.
Актер и телеведущий Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет. О смерти Заслуженного артиста России сообщила
По ее словам, артист скончался утром в субботу, 29 апреля. Причины смерти пока не разглашаются.
Сергей Колесников родился в Москве, стал известен после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Снимался также в фильмах «Крепкий орешек — 5», «Черное море», «Замерзшие души» и в британском сериале «МакМафия». На телевидении был ведущим передачи «Фазенда».