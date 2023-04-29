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У рязанского автовокзала поймали нарушителя, который никогда не имел водительских прав
В Рязани патрульные полицейские остановили автомобиль, водитель которого никогда не имел права управления. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские остановили автомобиль, водитель которого никогда не имел права управления. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции во время службы у территории Центрального автовокзала обратили внимание на автомобиль «Лада Гранта». Машина заехала на территорию автовокзала за рейсовым автобусом. Увидев патруль, водитель поспешил сменить траекторию, но сотрудники полиции остановили его.

В ходе беседы с 18-летним уроженцем Тамбова полицейские выяснили, что права управления транспортным средством он не имеет.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. В отношении 18-летнего водителя составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Молодого человека отстранили от управления автомобилем.