Рязанцы возмутились работой автобуса № 17
Рязанцы выразили недовольство работой общественного транспорта. Пост об этом опубликован в группе «Про Город Рязань | Новости Рязани и области».
Рязанцы выразили недовольство работой общественного транспорта. Пост об этом опубликован в группе «Про Город Рязань | Новости Рязани и области».
«Вчера 30 минут не было 17-го автобуса. На остановку „Касимовское шоссе“ я подошла в 16:38, автобус пришел в 17:08. Почему не соблюдается график?» — возмутился автор поста.