Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
12°
Вск, 30
11°
Пнд, 01
11°
ЦБ USD 80.51 -1.05 29/04
ЦБ EUR 88.37 -1.83 29/04
Нал. USD 78.51 / 81.4 29/04 08:08
Нал. EUR 86.12 / 81.4 28/04 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор Ростсельмаш 2375 — агромашина с отличной репутацией
Трактор Ростсельмаш 2375 — это сельскохозяйственный кол...
27 апреля 10:30
2 265
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Многодетная мать-одиночка из села Поляны Рязанской обла...
19 апреля 14:16
19 234
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
17 806
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
11 508
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 мая
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае. Информация опубликована в телеграм-канале Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае. Информация опубликована в телеграм-канале Госдумы.

Вступит в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и будет усилена ответственность за приобщение детей к курению.

«Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей», — подчеркнул председатель Госдумы.

Также Володин рассказал, что новый закон наделит президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них. Еще один закон вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военных и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти.

Подробно о других нововведениях россиян оповестили в карточках.