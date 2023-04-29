Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае. Информация опубликована в телеграм-канале Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в мае. Информация опубликована в телеграм-канале Госдумы.

Вступит в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и будет усилена ответственность за приобщение детей к курению.

«Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Это решение защитит здоровье наших детей», — подчеркнул председатель Госдумы.

Также Володин рассказал, что новый закон наделит президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них. Еще один закон вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании российских военных и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти.

Подробно о других нововведениях россиян оповестили в карточках.