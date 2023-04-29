Под Волгоградом при пожаре погибли бабушка и двое внуков

Под Волгоградом в ночь на субботу, 29 апреля, произошел смертельный пожар. В результате ЧП погибли женщина и два ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Под Волгоградом в ночь на субботу, 29 апреля, произошел смертельный пожар. В результате ЧП погибли женщина и два ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следственным отделом по Калачевскому району организована доследственная проверка по факту пожара в частном доме, в результате которого погибла женщина 1959 года рождения и двое детей 2008 и 2010 года рождения.

Установлено, что в ночь с 28 на 29 апреля загорелся дом на улице Донской в поселке Ильевка Калачевского района. В ходе тушения пожара обнаружены тела бабушки и двух ее внуков.

Следователи осматривают место происшествия. После будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническая.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.