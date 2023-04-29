На улице Чкалова дерево обрушилось на троллейбусные провода

В Рязани на перекрестке улиц Чкалова и Вокзальной дерево рухнуло, оборвав троллейбусные провода. Пост об этом в субботу, 29 апреля, опубликован в группе «Типичная Рязань».

В Рязани на перекрестке улиц Чкалова и Вокзальной дерево рухнуло, оборвав троллейбусные провода. Пост об этом в субботу, 29 апреля, опубликован в группе «Типичная Рязань».

«Приехали спасатели и уже 1,5 часа сидят в машине, видимо, что-то ждут, может, контейнер для распиленного дерева или разрешения администрации. Жильцами дома № 16 по улице Чкалова были написаны заявления по спилу аварийных деревьев, но они до сих пор на своих местах, правда, уже не все», — сообщается в посте.

В комментариях подписчики отметили, что специалисты уехали, а «провод болтается и дерево лежит».